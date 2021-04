Ein kurzes Gastspiel für Gastgarten im Innviertel

Wirtschaftskammer warnte Wirte

Anfang der Woche gab’s von der Wirtschaftskammer OÖ eine Warnung an Wirte, die Gefallen an der Idee fanden. In einem Schreiben an alle hieß es unter anderem: „Wir raten dringend davon ab, Kundenbereiche jeglicher Art einzurichten, egal ob Indoor oder Outdoor.“ Damit ist jetzt auch im Innviertel wieder Schluss.