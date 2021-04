Hailey Bieber: Paparazzi fotografierten unter Rock

Als Tochter von Hollywoodstar Steven Baldwin und Ehefrau von Justin Bieber ist Model Hailey Baldwin an Paparazzi längst gewöhnt. Doch nicht immer findet sie die Methoden der aufdringlichen Fotografen okay, wie sie jetzt verriet. Vor allem, wenn diese dabei Methoden anwenden, die an sexuelle Belästigung grenzen.