„Denke nicht darüber nach, 80 zu werden“

Ja, wir waren ein kleines Team, nur fünf, sechs Leute, gell Rudi (lacht). Aber es ist gegangen. Natürlich erinnere mich an unsere Fußballer. Jene, die wir geholt haben und unsere eigenen. Da insbesondere an Christian Fürstaller. Der war als einziger Nicht-Profi in einem Europacup-Finale und Nationalspieler. Er hat immer neben dem Fußball in meiner Firma gearbeitet. Und wie er heute das Unternehmen Quehenberger führt, ist einzigartig, er ist eine Ausnahmeerscheinung.