Finanzlage verbessert: Schwimmt die Stadt in Geld?

Haushalt hätte geringe Schulden

Diesem Milliardenvermögen stehen Verbindlichkeiten von nunmehr 180 Millionen Euro gegenüber, das ist ein Sechzehntel. Umgerechnet auf einen Haushalt, der über ein jährliches Einkommen von 30.000 Euro netto verfügt, würde das einen Schuldenstand von 1875 Euro bedeuten. Also ein durchaus überschaubarer Wert. Das Problem in Innsbruck ist nur, dass dieser in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt ist, konkret von 13 Millionen Euro im Jahr 2014 auf nunmehr 180 Millionen Euro.