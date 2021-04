Tiroler bedroht Holzarbeiter mit dem Umbringen

Mit einem rabiaten Zeitgenossen bekamen es am Mittwoch zwei Holzarbeiter in Innsbruck zu tun: Die beiden jungen Männer, die Bäume gefällt hatten, wurden zunächst vom 40-jährigen Verdächtigen bespuckt, beworfen und letztlich mit einer Eisenstange sogar mit dem Umbringen bedroht. Der Einheimische wurde von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.