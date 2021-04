Eugenie: „Werden für dich auf Oma aufpassen“

„Lieber Opa, wir vermissen dich alle“, begann Prinzessin Eugenie ihren emotionalen Beitrag. „Du wärst so gerührt von all den Tributen, die in den letzten paar Tagen mit mir geteilt wurden.“ Die Leute würden sich daran erinnern, „wie sie beim Abendessen neben dir saßen, oder einst deine Hand schüttelten oder wie du beim Vorbeigehen Hallo gesagt hast“.