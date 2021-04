Island: Atemberaubende Aufnahme von Vulkanausbruch

Es ist ein überaus eindrucksvolles Foto, das die Naturgewalt der Erde zeigt. Glühend heißes Gestein und Eis vereinen sich aktuell auf Island. Seit Mitte März sprudelt nach einer Eruption in einem abgeschiedenen Gebiet auf der Reykjanes-Halbinsel unablässig Lava aus dem Erdinneren an die Oberfläche. Zuletzt hatten sich in der Umgebung vier neue Krater gebildet.