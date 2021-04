Einsätze hielten Florianis auf Trab

Reihenweise Einsätze hatten die Feuerwehren in kürzester Zeit zu bewältigen. Brände und Verkehrsunfälle standen fast an der Tagesordnung. So wehte der Sturm Montagabend einen Lkw von der Straße, in Gattendorf kam es zum Kaminbrand. Außerdem brannte es am Dienstag in Oberpullendorf und Neudorf.