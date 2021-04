Ronnie Leitgeb: Rendezvous mit Legende Björn Borg

Der Tennis-Manager veranstaltete das „250er“ in Marbella, feierte quasi sein Comeback als Turnier-Direktor. „Björn hat 1979 diesen Klub mitgegründet“, erklärt Österreichs einstiger Tennis-Präsident, „darum half er bei der Rückkehr von Marbella in den Tennis-Zirkus als Turnier-Botschafter mit.“ Erfolgreich! Marbella punktete bei den Spielern auf allen Ebenen, auch weil erstmals wieder Fans (800 pro Session) auf dem Centercourt zugelassen waren. „Das macht so viel aus, die Stimmung hat einen richtig beflügelt“, strahlte der spanische Sieger Pablo Carreno Busta, „die Spieler brauchen das Publikum!“