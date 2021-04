Palfinger hofft 2021 auf Rekordjahr

Auf Basis der aktuellen Vorschaurechnung erwartet der Palfinger-Vorstand für das erste Quartal 2021 einen Umsatz über dem ersten Quartal 2020 (393 Mio. Euro). Palfinger bestätigte am Montagabend eine frühere Umsatzprognose für das erste Quartal.Die Ebit-Marge werde aufgrund „eines guten Produktmixes sowie geringerer Strukturkosten“ in den ersten drei Monaten 2021 mit rund 10 Prozent über dem Vorjahreswert von 8 Prozent liegen, teilte der Kranhersteller in einer Aussendung mit. Wegen einem Cyberangriff standen die Palfinger-Werke weltweit von Ende Jänner bis in den Februar im Schnitt 10 Tage still.Die finalen Zahlen für das erste Quartal wird Palfinger wie angekündigt am 30. April veröffentlich