Böse Pleite für Hasenhüttl gegen den Vorletzten

Southampton hatte auch vom Elfmeterpunkt kein Glück, so scheiterte James Ward-Prowse in der 94. Minute am stark reagierenden WBA-Goalie Sam Johnstone. Der Vorsprung des Tabellen-14. auf die Abstiegszone beträgt nach 31 Spielen zehn Punkte, von WBA ist man jetzt nur noch zwölf Zähler entfernt.