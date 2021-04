Sinnex baut groß aus: Mit Yachten auf Erfolgskurs

Millionenteure Privatjets, die nobelsten Luxusyachten auf den Weltmeeren und noble Residenzen: Trotz oder gerade wegen der Konjunkturflaute pumpen die Superreichen dieser Welt ihr Geld derzeit vorzugsweise in ihre „Spielzeuge“. Für das edle Interieur holen sich die Eigner besonders gerne die Kärntner Innenausbau-Spezialisten der Sinnex GmbH mit an Bord. „Durch Corona boomt das Geschäft mit Luxusyachten - jeder will seinen Freiraum. Um die Aufträge bewältigen zu können, ist ein Ausbau des Unternehmens zwingend erforderlich“, so Geschäftsführerin Erika Verachter zu den Hintergründen der Expansion.