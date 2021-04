Derselbe Täter überfiel denselben Tankwart dreimal

Die Meldung der Salzburger Polizei liest sich wie in einem schlechten Film: Zum dritten Mal binnen zwei Wochen wurde die Tankstelle in der Gabelsbergerstraße in der Stadt Salzburg Ziel eines Überfalls. Kurios: Es handelt sich laut Polizei um denselben Tätern wie bei den vergangenen zwei Überfällen. Auch das Opfer war schon wieder derselbe Angestellte! „Ja, es handelt sich um dieselben Personen. Die Videoauswertung läuft, am Vormittag werden wir ein Bild des Verdächtigen veröffentlichen“, berichtet Irene Staufer, Sprecherin der Salzburger Polizei.