Abriss vom Wörgler Wave rückt wohl immer näher

Das war wohl das Todesurteil für das Wave! Über zwei Drittel haben sich am Sonntag zwar für den Fortbestand der Wörgler Wasserwelt ausgesprochen, es nahmen aber nur 27,11 Prozent an der Volksbefragung teil. Bürgermeisterin Hedi Wechner sieht sich aufgrund der niedrigen Beteiligung in ihren Plänen bestätigt, das Wave zu schließen.