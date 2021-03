Wörgler Wave: Zustand „schlimmer als vorgestellt“

Verheerendes Bild

Schmidt knüpfte in seinen Erläuterungen gegenüber dem Gemeinderat an ein Sanierungsgutachten an, das ein Berliner Experte im Jahr 2019 erstellt hatte. Der Lokalaugenschein habe nun noch einmal die „Billigstbauweise“ im Jahr 2002 verdeutlicht, das Bad sei „in großen Teilen kaputt“ und die „Haustechnik am Ende“. Unter anderem fließe Wasser über elektrische Anlagen, vielfach seien Hebel bereits völlig eingerostet. Überall herrsche Feuchtigkeit, Korrosion, Pilzbefall und Fäule. Dass Kondenswasser ständig von oben tropft, dürften Badegäste schon am eigenen Leib gemerkt haben.