„Hotel Transsilvanien“ ist auf den Hund gekommen

„Was würde passieren, wenn jeder des Drak Packs ein eigenes Haustier hätte? Die Freude war riesig, endlich wieder in die Welt von ‘Hotel Transsilvanien‘ einzutauchen und all den lustigen und liebenswerten Frust der Tiere durch die Monsterbrille zu beobachten“, sagen die Regisseure Jennifer Kluska und Derek Drymon. „Was würde passieren, wenn ein Golden Retriever plötzlich fünf Stockwerke groß wäre? Oder ein Chihuahua plötzlich Feuerspucken würde? Die Möglichkeit, ganz neue Charaktere in ‚Monster Haustiere‘ vorstellen zu können, die genauso lustig und komisch sind wie das Drak Pack, war der absolute Knaller. Wir hoffen, dass das Publikum den Film mag und freuen uns, dass wir die Monster-Haustiere im kommenden ‘Hotel Transsilvanien - Eine Monster Verwandlung‘ wiedersehen werden.“