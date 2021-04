Opfer in die Mur getreten: Fünfter Räuber gefasst

Bereits in der Nacht auf 27. Februar 2021 (gegen 1.20 Uhr) hatten vorerst Unbekannte die fünf Männer im Bereich des Naherholungsgebiets in Graz-Liebenau attackiert. Sie schlugen und traten brutal auf die Opfer ein, stießen sie in die Mur und nötigten sie so zur Herausgabe von Bargeld. Zudem stahlen die damals Unbekannten ein Handy. Ein zweites wurde bei der Prügelattacke im Wasser beschädigt.