Polizei konnte vier junge Brutalos festnehmen

Bereits in der Nacht auf 27. Februar 2021 (gegen 1.20 Uhr) attackierten vorerst Unbekannte die fünf Männer im Bereich des Naherholungsgebiets „Auwiesen“ in Graz-Liebenau. Dabei schlugen und traten die Tatverdächtigen zum Teil auf die Opfer ein, stießen sie in die Mur und nötigten sie zur Herausgabe von Bargeld. Zudem stahlen die Unbekannten ein Mobiltelefon, ein weiteres wurde bei der tätlichen Auseinandersetzung im Wasser beschädigt. Noch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Nacht nahmen Polizisten einen 18-jährigen Türken aus Graz als Tatverdächtigen fest.