LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen SKN St. Pölten

Mit Canadi war er auch in dessen Zeit in Griechenland bei Atromitos Athen in Kontakt. Auch diese Woche wurde telefoniert. Das persönliche Duell zweier Ex-Rapid-Trainer will Zellhofer aber nicht hochstilisieren. „Es könnte genauso gut sein, dass der Huber und der Maier dort stehen. Es hat sich jetzt eben in diese Richtung ergeben. Es spielt ja nicht der Canadi gegen den Zellhofer, sondern es spielen zwei Mannschaften. Es ist ein wichtiges Spiel.“