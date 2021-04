LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen FK Austria Wien

In der Oststeiermark steigt am Samstag das Topduell in der Qualigruppe der Fußball-Bundesliga. Während Hartberg in der Vorwoche eine bittere 2:3-Auswärtsniederlage gegen Ried einsteckte, will die Austria ihren erfolgreichen Start fortschreiben. „Wir möchten auch wieder einmal ein Resultat machen“, sagte TSV-Coach Markus Schopp, dessen Mannschaft drei Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Austria-Trainer Peter Stöger fordert von seinem Team dasselbe Auftreten wie gegen Altach. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.