Blut-Crash! Salzburger Betreuer helfen Rapid-Stars

So hatte sich Rapid den Start in das Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga gegen Red Bull Salzburg nicht vorgestellt. In der dritten Minute krachten die Rapid-Verteidiger Filip Stojkovic und Stürmer Ercan Kara in der Luft zusammen. Beide stiegen zum Kopfball hoch und knallten aneinander. Kara erlitt dabei ein blutiges Cut über dem linken Auge. Neben den Betreuern von Rapid kamen sofort auch die Physiotherapeuten von Salzburg zur Hilfe.