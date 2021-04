So schützen unsere Bauern Obst vor dem April-Frost

Lage in Wachau „nicht so gut“

Bei den Marillen „schaut es in der Wachau nicht so gut aus“, so Manfred Weinhappel, Leiter der Fachabteilung Pflanzenproduktion in der LK Niederösterreich. Voriges Jahr allerdings gab es dort praktisch einen Totalausfall bei der Frucht, für die die Region besonders berühmt ist.