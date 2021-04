Serbien stoppt Impfung von Ausländern vorerst

Am letzten Wochenende im März konnten sich in Serbien, wo es nicht an Impfstoff fehlt und das als Impfmusterknabe gilt, auch ausländische Bürger impfen lassen. Es hieß zuerst, dass es sich um eine Aktion der Wirtschaftskammer Serbiens handle, um Wirtschaftsleuten aus der Region zu helfen. In der Tat wurde an jenem Wochenende aber jeder ausländische Bürger geimpft, der sich zuvor über ein regierungseigenes E-Portal angemeldet hatte - insgesamt 22.000 Personen.