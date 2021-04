Keine vorzeitige Entscheidung im Viertelfinale!

In der Basketball-Superliga der Männer hat es am dritten Viertelfinal-Spieltag keine vorzeitige Entscheidung gegeben! Obwohl mit Oberwart, Wels und Gmunden gleich drei Klubs mit 2:0-Führungen und damit „Matchbällen“ in die Partien gegangen waren, geht es nun für alle am Sonntag ins Spiel vier.