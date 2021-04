Überfall-Opfer lobt Polizei: „Schnell reagiert“

Noch am Nachmittag einen Oberösterreicher (21) als mutmaßlichen Haupttäter bei Bergheim fest. Am Mittwochabend klickten schließlich auch die Handschellen für seinen Beifahrer, wie die Polizei am Donnerstag informierte. Dabei handelt es sich um einen Syrer (26) aus der Stadt Salzburg. Im Gegensatz zu dem 21-Jährigen bestreitet er seine Beteiligung an der Tat. Beide Verdächtige befinden sich nun in Salzburg in Haft. Der 44-jährige S. dankt nun den Ermittlern: „Hut ab vor der Polizei. Sie haben schnell reagiert und waren binnen vier Minuten am Tatort.“