Harte Bandagen in Streit um Windpark

Proteste gegen ein Heizwerk im Bezirk Mödling, Kritik an einer Windkraftanlage im Bezirk St. Pölten - der heimische Energiekonzern EVN steht wegen Ausbauprojekten im Land unter Beschuss. In Böheimkirchen ging zwar bereits vor Jahren eine Volksbefragung für den Ausbau der erneuerbaren Energie aus, doch jetzt protestieren bereits mehr als 700 Bürger gegen die drei Windräder mit rund 230 Meter Höhe: „Die Anlagen sollten auf freien, unbewaldeten Flächen errichtet werden, neben Autobahnen oder in Industriezonen. Wir wollen keine Anlagen mitten im Wald“, sagen die Kritiker.