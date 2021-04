Aprilwetter: Sonne und Schnee im Wechselspiel

Bis in die Bundeshauptstadt zogen am Nachmittag die Schneeschauer. Für eine Schneedecke war es jedoch - wie bereits am Vortag - zu warm. Durchhalten in Sachen Winter und Kälte heißt es übrigens noch bis inklusive Donnerstag, wobei sich auch an den darauffolgenden Tagen die Nächte und Morgenstunden noch eher frostig präsentieren. Im Tagesverlauf stellen sich dann aber bereits ab Freitag wieder frühlingshafte Temperaturen ein, am Wochenende sogar Werte bis zu 20 Grad.