Kälterekorde für den Monat April im Südosten

Die „Zutaten“ für klirrende kalte Nächte sind aktuell in Österreich vorhanden, wie die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale am Mittwoch berichteten. Benötigt für das eisige Rezept wird trockene, arktische Luftmasse, ein sternenklarer, wolkenloser Himmel und wenig Wind. Zusammen ergibt das „starke nächtliche Auskühlung“, so Wetterexperte Nikolaus Zimmermann. Diese Abkühlung war in der vergangenen Nacht vor allem im Südosten des Landes zu bemerken. Die Folge: Neue Monatsrekorde, die örtlich in Kärnten, der Steiermark und im Burgenland aufgestellt wurden.