„Lasst doch unsere Natur am Leben“

„Da werden 500 Quadratmeter Grünfläche vernichtet. Und fünf bis acht Bäume, die erst kürzlich gepflanzt worden sind, müssen weg“, sagt Mieter Franz S. Zudem sei der geplante Gebäudeblock zu hoch und zu nahe an den Fenstern. „Uns wird das Licht in den Wohnungen genommen“, so der Betroffene. Daher haben Anrainer mehr als 500 Unterschriften für den Petitionsausschuss gesammelt. Ein Wiener-Wohnen-Sprecher preist den Vorteil des Projekts an. Ein Supermarkt im Erdgeschoß – auch das ein Anrainerwunsch. Die gesetzlichen Abstandsregeln würden alle eingehalten.