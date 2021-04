Lage auf Intensivstationen bei Gipfel im Fokus

Britische Variante in Vorarlberg am Vormarsch

Die Lage spitzt sich allerdings auch im Westen wieder zu. In Vorarlberg breitet sich die britische Variante breit. Dort wird auch aktuell noch an den Öffnungen selbst in der Indoor-Gastronomie festgehalten, obwohl sich die 7-Tages-Inzidenz binnen einer Woche auf fast 130 verdoppelt hat.