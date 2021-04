Stankovic gab die beste Antwort

Mit seiner starken Leistung schaffte es Stankovic auch in das „Krone“ Team der Runde. „Das Spiel war unglaublich und sehr intensiv“, ließ er die Partie noch einmal Revue passieren, wollte seine eigene Leistung aber gar nicht groß hervorstreichen. Zu seiner Situation nahm er allerdings Stellung. „Es ist nicht so, dass ich kein Selbstvertrauen habe“, ließ Cican wissen. „Ich weiß, was ich kann.“ Zudem sei seine Position als Stammtorhüter Salzburgs schon ein Signal für eine besondere Stärke. „Wenn man hier spielt, muss man Qualität haben.“ Stankovic hat die EURO weiter fest im Visier. Auch wenn Foda ihn zuletzt außen vor ließ – mit seiner Leistung gegen Sturm lieferte der Goalie die beste Antwort.