Greißler schließen in den Bahnhöfen

Die Schließung der Fahrkartenschalter in den Stationen war die Geburtsstunde der Bahnhofsgreißler. Denn nach massiven Protesten – die „Krone“ berichtete damals – sollte der Ticketverkauf nicht nur über Automaten laufen. Das wird er aber zumindest vorläufig müssen. Denn in Mistelbach und Hollabrunn hat Betreiber „Nah & Frisch“ die kleinen Geschäfte in den Bahnhöfen bereits geschlossen. Und in Melk endet der Versuch mit 30. April. Die Begründung: Die Standorte hätten nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie, aber auch aufgrund der Kleinheit der Verkaufslokale nicht mehr kostendeckend geführt werden können, heißt es.