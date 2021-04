27,4 Prozent aller Bürgermeisterinnen sind aus NÖ!

„Gerade, wenn es um Frauen in der Politik geht, sind wir als Volkspartei Vorreiter“, weiß VP-Manager Bernhard Ebner. Recht gibt ihm dabei allerdings nicht nur die Parteikollegin und Frauenministerin Susanne Raab, sondern auch eine neue Statistik. Demnach stellt Niederösterreich aktuell 27,4 Prozent aller Bürgermeisterinnen in ganz Österreich. „Vor allem in der Krise“, gibt Ministerin Raab zu bedenken, „sind die Frauen in der Kommunalpolitik besonders wichtig. Mit ihren Kompetenzen, Sichtweisen und Erfahrungen bringen sie die Frauenperspektive in die Politik und haben einen besonders scharfen Blick darauf, was es jetzt braucht.“