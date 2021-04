Künftig kontrollierte Selbsttests in Teststraßen

Bislang gelten die „Nasenbohrer-Tests“ nicht als Zutrittstest für Friseur und Co. Werden sie allerdings unter Aufsicht in einer Teststraße durchgeführt, so werden sie in Vorarlberg bereits mit einem Antigen-Test gleichgesetzt, der den Besuch im Wirtshaus, oder eben im Rest Österreichs bei Friseur und Co. ermöglicht. Der Pilotversuch in Vorarlberg sei positiv verlaufen, hieß es am Montag via Aussendung seitens des Gesundheitsministeriums, weshalb ab dieser Woche die Selbsttests in ganz Österreich „kontrolliert in Teststraßen“ ihre Anwendung finden könnten.