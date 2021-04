Sonde „InSight“ misst zwei starke Beben am Mars

Die beiden Mars-Beben wurden am 7. und 18. März gemessen und ereigneten sich beide in einer Region namens Cerberus Fossae. Das ist das gleiche Gebiet, in dem auch die beiden stärksten Beben, die „InSight“ in seinem ersten Marsjahr gemessen hat, stattfanden. Was laut Angaben der Forscher darauf hindeutet, dass dieses Gebiet seismisch betrachtet besonders aktiv ist.