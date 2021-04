Nehammer: „Risikoreiche Aktivitäten beschränken“

Seit Anfang April hat die Polizei in ganz Österreich mehr als 2700 Anzeigen wegen der Missachtung der Ausgangssperren (524) und Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz (2241) erstattet sowie 500 Organmandate ausgestellt. Im Zusammenhang mit einer vorläufigen Verkehrsbilanz zu Ostern - drei Menschen kamen an den Feiertagen ums Leben - appellierte das Ministerium am Ostermontag, „risikoreiche Aktivitäten auf ein Mindestmaß“ zu beschränken, um eine Belastung des Gesundheitssystems so niedrig wie möglich zu halten.