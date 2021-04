Unfall in Wien: Opfer war Behindertenratspräsident

Wie berichtet, war es in der Breitenleer Straße im Bezirk Donaustadt am frühen Samstagmorgen zu dem tödlichen Unfall gekommen. Der 56-Jährige saß in seinem geparkten Wagen und öffnete die hintere Fahrzeugtür, als ein 33-jähriger Autolenker den Pkw rammte. Pichler erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, sodass er noch am Unfallort starb. Der 33-jährige Unfalllenker stand laut Polizeiangaben unter dem Einfluss von Suchtmittel und besitzt auch keinen Führerschein.