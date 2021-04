Schließung in Steyr würde 8400 Jobs kosten

Es drohe ein Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 957 Millionen Euro und der Verlust von 8400 Arbeitsplätzen - inklusive der Jobs im MAN-Werk, so Schneider. Es sollten daher alle Anstrengungen unternommen werden, den kontinuierlichen Fortbestand des Lkw- und Bus-Werkes zu sichern, so sein Resümee. Derzeit - so der Stand Ende März - plant die deutsche MAN, eine Tochter des VW-Konzerns, aber ohne den Standort Steyr.