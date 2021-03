Wolfs Pläne für die Steyr-Nutzfahrzeuge-Fabrik

Eine neue Fabrik für Nutzfahrzeuge unter dem Markennamen Steyr soll am MAN-Standort entstehen. Die detaillierten Pläne hat der Automanager Siegfried Wolf am Freitag der Belegschaft präsentiert. Diese wird am 7. April darüber abstimmen, ob sie sein Angebot für eine Fortführung annimmt. 1250 Jobs blieben gesichert.