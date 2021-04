Querdenker kapern mit Piratensender Radiofrequenz

WDR bestätigt Vorfälle

Auch der WDR bestätigte indes die Störungen - schon seit Anfang März wären mehrere Meldungen dieser Art von Hörerinnen und Hörern eingegangen, so das Unternehmen. „Die Frequenz wurde vor allem im Kreis Borken (Anm. Nordrhein-Westfalen) zeitweise von Unbekannten gekapert“, so der Sender. Man habe sämtliche Hinweise dazu bereits an die Bundesnetzagentur weitergeleitet.