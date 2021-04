Fast kein „Gassenverkauf“, dafür Bio-Schokolade

Einbußen bei Direktkunden

Wo es in den vergangenen Monaten Einbußen gab, ist beim „Gassenverkauf“. Dafür fehlen sowohl die Reisebusse als auch die ausländischen Kunden aus der Slowakei und Ungarn, die gerade vor Ostern normalerweise die Firma stürmten. „Wir haben aber normal geöffnet. Wer also Schokolade ab Werk kaufen möchte, ist gerne willkommen“, so Roman und Peter Hauswirth.