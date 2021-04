Wirksame Rosskur | Auferstehung der Kathedrale

Auferstehung der Kathedrale. Ostern und Auferstehung: In Paris heuer in besonders eindrucksvoller Weise sichtbar! „Krone“-Reporter Christian Mayerhofer, ein Frankreich-Kenner und Paris-Fan, berichtet in unserer heutigen Ausgabe vom Wiedererstehen der vor zwei Jahren bei einem Großbrand schwer beschädigten Kathedrale Notre Dame. Die Wiederaufbauarbeiten haben begonnen, eine erste vorösterliche Messe hat auch bereits stattgefunden, um zu zeigen, wie dabei betont wurde, „dass Notre Dame am Leben ist“. 2024 soll sich diese so besondere Kirche den Besuchern aus aller Welt wieder so präsentieren, wie man sie kannte. Ob wir in drei Jahren reisen können, wie wir es kannten?