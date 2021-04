Räumungs-Trupp aus Breitenaich ist gefragt

620 Kremsmüller-Posten unterm Hammer

Am Mittwoch hat er allerdings eine Versteigerung in einem ganz anderen Bereich. Weil im Zuge der Sanierung von Anlagenbauer Kremsmüller in Steinhaus bei Wels ein kleiner Standort in Deutschland geschlossen worden war, werden nun 620 Posten versteigert - vom Verlängerungskabel bis zur Rohrzange.