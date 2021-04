Die kleine Botin macht Osterputz

Ich mache klar Schiff im übertragenen Sinn und sorge mich um mich selbst so, als würde ich die Wohnung so richtig auf Hochglanz bringen wollen. „WAS hab ich zuletzt nur für mich gemacht?“ Das ist die zentrale Frage, die mich leitet und mich augenblicklich motiviert, mich um mich zu kümmern. Eine Tasse Tee, ein ausgiebiger Spaziergang allein im Wald, ein paar Yoga-Übungen,… das ist jeden Tag anders, also muss ich aufmerksam sein. Unser Alltag ist randvoll mit Verpflichtungen, Aufgaben und Arbeit, dazu kommen die hohen Erwartungen an uns selber. Damit das gelingt, ist es nötig, „Nein“ zu sagen. Zu anderen Menschen, zu Aufgaben, zu hohen Anforderungen, zu Überbelastung. „Nein“ sagen ohne schlechtes Gewissen: „Ich verstehe, dass du wen brauchst, an diesem Tag kann ich leider nicht.“ „Ich schaffe das heute nicht mehr.“ Es braucht ein bisschen Übung, einfach mal NEIN zu sagen, aber tut einfach gut und schafft wohltuende Klarheit. Fast so, wie der letzte Wisch am Fenster, der das Glas streifenfrei und blitzblank und bereit für die Frühlingssonne macht!