Kater nach vier Stunden aus Kanalrohr gerettet

Eine aufmerksame Passantin entdeckte am Dienstag beim Spazierengehen auf der Neuwaldegger Straße an der Ecke zur Höhenstraße in Hernals den verletzten Kater am Straßenrand und schlug sofort Alarm. Erste Einfangversuche misslangen jedoch, das Tier flüchtete völlig verschreckt in das dunkle Kanalrohr.