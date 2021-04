Oster-Konzert von Orchestern aller Bundesländer

Auf Initiative des Mozarteumorchesters Salzburg entstand ein Projekt, für das ganz Österreich – von Wien bis Vorarlberg – an einem Strang zieht: Joseph Haydns Passionsmusik „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“, eingespielt von neun heimischen Sinfonieorchestern für ein TV-Ereignis am Karfreitag.