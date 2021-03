Europacup-Finalturniere finden wie geplant statt

Das gelte „trotz der gegenwärtigen Umstände mit all ihren Schwierigkeiten“, sagte EHF-Präsident Michael Wiederer am Mittwoch. Das Final Four der Champions League ist für den 12./13. Juni in Köln vorgesehen, die neugegründete European League soll am 22./23. Mai ihr Finalturnier haben. Den Austragungsort dafür will die EHF in Kürze bekannt geben.