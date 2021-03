Noch 47 freie Betten auf Tiroler Intensivstationen

Zum Vergleich: Anfang Dezember vergangenen Jahres waren noch 81 Corona-Patienten auf Tirols Intensivstationen - ein damaliger Negativrekord. „Die Situation auf den Intensivstationen in Tirols Krankenhäusern ist derzeit stabil, in den letzten Tagen konnten wir einen leichten Rückgang der Bettenbelegung verzeichnen. Das ist auch der entscheidende Unterschied zur Situation im Osten Österreichs, wo Krankenanstalten in den Intensivstationen bereits zum Teil an ihre Belastung- und Kapazitätsgrenze gelangen“, erklärte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) gegenüber der APA.