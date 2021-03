Ermittlungen nach Brand in riesiger Schweinezucht

Zweiter Brand in Schweinezuchtanlage in einem Monat

Es war bereits der zweite Großbrand in einem deutschen Mastbetrieb binnen vier Wochen. Erst Ende Februar waren in einer Mastanlage in Kobrow im gleichen Bundesland rund 3000 Schweine verendet - ein Drittel der Tiere in dem Betrieb. Der Schaden wurde auf mindestens drei Millionen Euro geschätzt.