302 Corona-Tote innerhalb eines Tages in Ungarn

In Ungarn sind innerhalb von 24 Stunden 302 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das ist ein Höchstwert der Todeszahlen, die sich damit auf insgesamt 20.737 Opfer erhöhten. Damit liegt Ungarn mit seinen rund zehn Millionen Einwohnern an der Spitze der Länder mit der höchsten Covid-Sterberate, gemessen am Bevölkerungsanteil.